Выделите профессии,наиболее распостраненные в городе,в сельской местности.В каких их них одновременно нуждается и город,и село?
География
Выделите профессии,наиболее распостраненные в городе,в сельской местности.В каких их них одновременно нуждается и город,и село?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе наиболее распространены профессии, связанные с различными отраслями промышленности и инфраструктуры, в сельской местности — связанные с растениеводством или животноводством. Одновременно и город, и село нуждаются в таких социально значимых профессиях, как продавцы, учителя, воспитатели и нянечки в детских садах, медицинские работники и работники транспорта.
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