И вот самый последний вопрос просто буду ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН!!!! Вот... Зачем людям нужно пить воду? Спасибо вам что помогайте всем людям на планете

Биология
И вот самый последний вопрос просто буду ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН!!!! Вот... Зачем людям нужно пить воду? Спасибо вам что помогайте всем людям на планете
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди состоят из воды. Значит людям просто необходима пить много воды.
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