Пожалуйста помогите) учебник по русскому языку 1 класс смешно, я знаю, но помощь нужна)
Русский язык
Пожалуйста помогите) учебник по русскому языку 1 класс смешно, я знаю, но помощь нужна)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У двух малышей появились три забавных котенка. Они в траве под большим деревом весело играют с красным мячиком. Успехов в учёбе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Этот приём используют для проверки калькулятора. всего одно действие позволяет п??оверить правильность вычеслений, а также отображение цифр на инди...
Химия
Составьте уравнение реакции горения железа(III). вычислите, какая масса кислорода потребуется для полного сжигания 56 г железа?( запишите ход решен...
Математика