Прочитайте слова, составьте с каждым из них словосочетание прил+сущ. аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан.

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Прочитайте слова, составьте с каждым из них словосочетание прил+сущ. аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан.

Автор: Гость