Прочитайте слова, составьте с каждым из них словосочетание прил+сущ. аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан.

Русский язык
Прочитайте слова, составьте с каждым из них словосочетание прил+сущ. аккорд, аппарат, аппетит, аттракцион, доллар, иллюстрация, интеллект, кассета, кристалл, процесс, троллейбус, целлофан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный аккорд,  сварочный аппарат, хороший аппетит, веселый аттракцион,  красивая иллюстрация, высокий интеллект, дорогой кристалл , долгий процесс, медленный троллейбус, порванный целлофан, съемная кассета
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