Неопределённая форма имени прилагательного "ясным"
Русский язык
Неопределённая форма имени прилагательного "ясным"
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Гость:
Ясный во множественном числе ясные
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