Помогите,пожалуйста! 2Log(4)^2x+5log(4)x-3=0 (10-номер на фото)
Математика
Помогите,пожалуйста! 2Log(4)^2x+5log(4)x-3=0 (10-номер на фото)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замена: log(4)x=t, тогда 2t^2+5t-3=0, из этого t1=0,5; t2=-3 возврат к замене: log(4)x=0,5=>x=2 log(4)x=-3=>x=4^(-3)=1/64 Ответ: x=2; x=1/64
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