Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Ла...

Русский язык

Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Лапы вымою водой.

Автор: Гость