Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Ла...
Русский язык
Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Лапы вымою водой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рубашку сшила(ед.число,прош.время) мишке, Я сошью(ед.число,будущ.время) ему штанишки. Надо к ним карман пришить(неопред.форма,будущ.время) И конфетку положить(неопредел.форма,будущ.время). На плите сварилась(ед.число,прош.время) каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Лапы вымою(ед.число,будущ.время) водой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська мова
Мне надо придумать предложения 1. предложение с словами исчез появился 2. предложе??ие с словами зашел и вышел