Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Ла...

Русский язык
Прочитай стихотворение. Спиши. Найди глаголы. Определи их число. Я рубашку сшила м??шке, Я сошью ему штанишки. Надо к ним карман пришить И конфетку положить. На плите свалилась каша. Где большая ложка наша? Я тебе перед едой Лапы вымою водой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Я рубашку сшила(ед.число,прош.время) мишке, Я сошью(ед.число,будущ.время) ему штанишки. Надо к ним карман пришить(неопред.форма,будущ.время)  И конфетку положить(неопредел.форма,будущ.время).  На плите сварилась(ед.число,прош.время) каша.   Где большая ложка наша?    Я тебе перед едой   Лапы вымою(ед.число,будущ.время) водой.
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