Найдите точку максимума функции y=(2√x-3)*e^x+2

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Берем производную и приравниваем к 0: (x^(-1/2)e^x+(2x^(1/2)-3)e^x=0 e^x не равен 0, делим на него и решаем квадратичное уравнение и находим x, потом просто подставляем этот х в исходное уравнение и находим так у