Охотник верхом на лошади проехал 28 км со скоростью 14км/ч .сколько времени он потра??ил на дорогу?

Математика

Охотник верхом на лошади проехал 28 км со скоростью 14км/ч .сколько времени он потра??ил на дорогу?

Автор: Гость