Охотник верхом на лошади проехал 28 км со скоростью 14км/ч .сколько времени он потра??ил на дорогу?
Математика
Охотник верхом на лошади проехал 28 км со скоростью 14км/ч .сколько времени он потра??ил на дорогу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:14=2 (часа) он потратил
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