Нужно составить аннотацию любой сказки Пушкина.

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Название: Сказка о рыбаке и рыбке Автор: Александр Сергеевич Пушкин Жанр: Сказка, стихотворение Главный герой: Золотая рыбка, рыбак-старче Что мне больше всего понравилось: Мне понравилось то что багодаря рыбке зазнайство жены рыбака было исчерпано