Нужно составить аннотацию любой сказки Пушкина.
Литература
Нужно составить аннотацию любой сказки Пушкина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название: Сказка о рыбаке и рыбке Автор: Александр Сергеевич Пушкин Жанр: Сказка, стихотворение Главный герой: Золотая рыбка, рыбак-старче Что мне больше всего понравилось: Мне понравилось то что багодаря рыбке зазнайство жены рыбака было исчерпано
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