Записать 6-8 предложений. что я хотел бы сделать на ферме
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Записать 6-8 предложений. что я хотел бы сделать на ферме
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На ферме я бы ухаживал за коровами, овцами, козами и курами.(или кого то ещё) Выращивал бы урожай. Собирал его. также завёл себе собакц-лучшего друга. а также котика. он был бы мне тоже лучшим другом!
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