ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Прочитайте текст из учебника математики, по??тавив числительные и зависящие от них слова-единицы измерения-в нужную падежную форму.Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Из...
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ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Прочитайте текст из учебника математики, по??тавив числительные и зависящие от них слова-единицы измерения-в нужную падежную форму.Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Известны старинные меры длины. Аршин равен 71,12 см; вершок-4,45 см; дюйм-2,54 см; фут-0,3 м; сажень-2,13 м(маховая сажень-1,77 м, косая сажень-2,48 м); верста-1,07 км; пядь-17,78 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известны старинные меры длины. Аршин равен семидесяти одной целой двенадцати сотым сантиметрам; вершок - четырём целым сорока пяти сотым см; дюйм - двум целым пятидесяти четырём сотым см; фут - трём десятым метра; сажень - двум целым тринадцати сотым метра (маховая сажень - одна целая семьдесят семь сотых метра, косая сажень - две целых сорок восемь сотых метра); верста - одной целой семи сотым км; пядь - семнадцати целым семидесяти восьми сотым см.
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