ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Прочитайте текст из учебника математики, по??тавив числительные и зависящие от них слова-единицы измерения-в нужную падежную форму.Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Из...

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ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Прочитайте текст из учебника математики, по??тавив числительные и зависящие от них слова-единицы измерения-в нужную падежную форму.Запишите дробные числительные, заменяя цифры словами. Известны старинные меры длины. Аршин равен 71,12 см; вершок-4,45 см; дюйм-2,54 см; фут-0,3 м; сажень-2,13 м(маховая сажень-1,77 м, косая сажень-2,48 м); верста-1,07 км; пядь-17,78 см.

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