Помогите пожалуйста Сократить 225\450
Алгебра
Помогите пожалуйста Сократить 225\450
Ответ(ы) на вопрос:
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225/450=1/2 1/2= 0,5
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