Приведы примеры отношений между организмами. 1. Выгодно для обоих:......... И .............. 2. Выгодно для одного, а для другого нет:............ И ........ 3. Один поедает другого:....... И .......

Биология

Приведы примеры отношений между организмами. 1. Выгодно для обоих:......... И .............. 2. Выгодно для одного, а для другого нет:............ И ........ 3. Один поедает другого:....... И .......

Автор: Гость