Укажите словосочетание с отрицательным наречием ( ни )кого не жду (ни) куда не шла (ни)что не помешает нет (ни) чего грустнее (ни)кто не поинтересовался

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Укажите словосочетание с отрицательным наречием ( ни )кого не жду (ни) куда не шла (ни)что не помешает нет (ни) чего грустнее (ни)кто не поинтересовался

Автор: Гость