[35 баллов]Помогите составить мини текст (3-5 предложений). Вот слова которые нужно ??ам использовать: Знобит,лихорадит,трясёт,тянет,звонит(в ушах),рябит(в глазах).
Русский язык
[35 баллов]Помогите составить мини текст (3-5 предложений). Вот слова которые нужно ??ам использовать: Знобит,лихорадит,трясёт,тянет,звонит(в ушах),рябит(в глазах).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илью целый день знобило,хотя было довольно тепло . Маша не любила зиму,потому что ее часто знобило от пронизывающего холода. Иван делал все для того,чтобы его не знобило
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