Краткий пересказ 80 дней вокруг света
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Краткий пересказ 80 дней вокруг света
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Герой романа, Филеас Фогг , побился об заклад, что сумеет обогнуть земной шар с запада на восток в срок не более 80 дней, что было в то время предельно возможной скоростью, учитывая технические возможности транспорта. Путешествие Фогга начинается в Англии , далее он отправляется во Францию , Египет , Индию , Китай, Японию , Америку . По пути ему встречается множество опасностей; в Индии Филеас Фогг и его слуга Паспарту спасают прекрасную Ауду, которую собираются сжечь заживо вместе с телом её покойного мужа. Впоследствии мисс Ауда становится женой Фогга. Мешает путешествию и сыщик Фикс: полиция уверена, что именно Фогг украл крупную сумму в Банке Англии , а пари — только возможность спрятаться от закона. А когда Фогг возвращается в Великобританию с опозданием в один день, он решает назавтра, в понедельник, обвенчаться с Аудой. И каково же его удивление, когда священник говорит, что завтра воскресенье! Так отважный и невозмутимый мистер Фогг выигрывает пари. В романе подробно описываются средства и условия передвижения того времени: на пакетботах , паровозах , шхунах ; кроме того, путешественникам пришлось воспользоваться санями с парусом и даже слоном .
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