Какой предлог мужно. вставить приехать ? Урала

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Какой предлог мужно. вставить приехать ? Урала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехать с Урала Предлог -с.
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