Прошли 0,6 км , осталось12 км .Сколько всего пути прошли?(ответ:30км),как записать?
Математика
Прошли 0,6 км , осталось12 км .Сколько всего пути прошли?(ответ:30км),как записать?
Ответ(ы) на вопрос:
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Задача: Прошли - 0,6 км ⊃ сколько всего прошли? Осталось - 12 км ⊃ Ответ: 20 километров.
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