3 класс кенгуру-70 прыжков в мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам. Скорость капитана 10м в ??ин. Догонит ли он кенгуру??

Математика

3 класс кенгуру-70 прыжков в мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам. Скорость капитана 10м в ??ин. Догонит ли он кенгуру??

Автор: Гость