3 класс кенгуру-70 прыжков в мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам. Скорость капитана 10м в ??ин. Догонит ли он кенгуру??
Математика
3 класс кенгуру-70 прыжков в мин, 1 прыжок равен 10-ти метрам. Скорость капитана 10м в ??ин. Догонит ли он кенгуру??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет за 1мин кенкуру проходит 70*10=700м вминуту а капитан за 1мин проходит только10метров
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