10/9-8/9= ,3/5-1/5=,9/10-2/10=,5/13-1/13=,7/17-2/17=,8/15-1/15=
Математика
10/9-8/9= ,3/5-1/5=,9/10-2/10=,5/13-1/13=,7/17-2/17=,8/15-1/15=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/9-8/9= общий знаменатель 9, получается 10/9 - 8/9=2/9 3/5-1/5= общий знаменатель 5, получается 3/5-1/5=2/5 9/10-2/10= общий знаменатель 10, получается 9/10-2/10=710 5/13-1/13= общий знаменатель 13, получается 5/13-1/13=4/13 7/17-2/17= общий знаменатель 17, получается 7/17-2/17=5/17 8/15-1/15=общий знаменатель 15, получатся 8/15-1/15=7/15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Русский язык
Английский язык
Английский язык