10 б за один тестовый ответ.

Алгебра
10 б за один тестовый ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/ думаю ,что ответ: В) 108x³y²
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