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10 б за один тестовый ответ.
Алгебра
10 б за один тестовый ответ.
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Гость:
/ думаю ,что ответ: В) 108x³y²
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