Помогите даю 30 баллов мне кажется давать 30 баллов за такое задание это слишком много ну да ладно
Геометрия
Помогите даю 30 баллов мне кажется давать 30 баллов за такое задание это слишком много ну да ладно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180°-(62°+37°)=81° ответ: 81°
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