Решит уравнения а) з х+7 х +18=178. б) 6у-2у+25=65. в) 7z+6z-13=130. г)21t-4t-17=17
Математика
Решит уравнения а) з х+7 х +18=178. б) 6у-2у+25=65. в) 7z+6z-13=130. г)21t-4t-17=17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x+7x+18=178 8x=178-18 8x=160 б) 6y-2y+25=65 4y=65-25 4y=40 y=10 в) 7z+6z-13=130 13z=130+13 13z=143 z= 11 г) 21t-4t-17=17 17t=17+17 17t= 34 t= 34:17=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изготовление тонкой витой золотой проволки было медленной и нудной работой. А называлась эта провалка...А)сурдинка Б)баклуша В)просак Г)канитель Д)...
Химия
Математика