Городская торговля в средние века краткий текстик

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Торговля в Средние века стала тем явлением, которое обеспечило процветание средневековым городам. Однако в самом начале этого периода торговля была развитой только в Византии и в странах востока. В Европе же ситуация была иной – в 5 веке Западная Римская империя пала под ударами варварских племен, и многие города были разграблены. Этот период, продлившийся с 5 до 10 века, также именуется Темными веками. Однако со временем возникло товарное хозяйство, подразумевающее производство продукцию с целью ее дальнейшей реализации на рынке. Хотя цеховые объединения старались ограничивать производство, чтобы оно не было избыточным, оно со временем только прирастало. Поэтому вскоре потребность в сырьевой и сельскохозяйственной продукции существенно возросла. Феодалы и крестьяне обменивали ее на рынке на ремесленную продукцию. Со временем пригороды крупных городов, ведущих торговлю, как с другими городами королевства, так и с иными государствами, превратились в крупные рынки. Натуральное хозяйство со временем утратило свое значение. Активная торговля обогащала города, поэтому их правление было заинтересовано в прокладывании качественных дорог и деревянных или каменных мостов, и поддержке их нормального состояния. Французский король, к примеру, распорядился о строительстве главных дорог в королевстве из камня. Кроме того, была налажена торговля с восточными странами и морским путем. В Азии основные торговые пути, ведущие из Центральной Азии на Ближний Восток, в комплексе носили название Шелкового пути. Торговцы из Европы на своих кораблях посещали сирийские и египетские берега, через столицу Византии они достигали Ирана и Средней Азии. Европейцы на восточных рынках особенно почитали специи и ювелирные украшения. Помимо Шелкового пути на Востоке существовали и основные торговые пути в Европе – восточноевропейский «из варягов в греки», а также Левантский торговый путь. Первый связывал Скандинавию и Византию, второй проходил от Испании в восточные страны через Италию, Францию и Византию. Также существовал Ганзейский союз немецких городов, центром которого стал любек. Благодаря ним торговля в Средние Века стала активной не только на юге, но и на севере континента.