Диагональю куба 2÷3 найдите объем куба

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Дано: куб, диагональ d=2/3 найти : V решение. V=a³, а -длина ребра куба теорема о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда: d²=a²+b²+c² a, b, c -измерения прямоугольного параллелепипеда куб - прямоугольный параллелепипед, все измерения которого равны а. d²=3*a² (2/3)²=3*a² 4/9=3*a² a²=4/27