помогите с домашним задение 1 . пользуясь предыдущим заданием ,вычислите разност??. 2.заполните пропуски . 3. вычислите разность целых чисел.

Гость: Гость:

Номер 1 а) 10-13=-3 б) -10-(-8)=-2 в) 11-(-2)=13 г) 5-20=-15 д) -9-(-4)=-5 е) -30-31=-61 ж) -5-20=-25 з) 9-(-4)=13 и) 30-31=-1 Номер 2 а) 23-12=11 23-11=12 б) -23-(-12)=-11 -23-(-11)=-12 в) -1-(-12)=11 -1-11=-12 г) 5-20=-15 5-(-15)=20 д) -43-(-22)=-21 -43-(-21)=-22 Номер 3 а) 23-45=-22 б) 23-(-45)=67 в) -23-45=-68 г) -23-(-45)=22 д) 51-60=-9 е) 51-(-60)=111 ж) -50-60=-110 з)-51-(-60)=9