10 ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З КОБЗАРЯ
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10 ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З КОБЗАРЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смеркалося...Огнем кругом запалало. Задзвонили у Констанці рано у всі дзвони. Богу не молившись!..От мені приснилось... Доволі мовчати! За що,не знаю,називають хатину в гаї тихим раєм. Вечір.Ніч. Працювали всю ніч. Ведуть коня вороного,розбиті копита. Бо мене хоч били,добре били,а багато дечому навчили. Надворі вже світало.
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