№10, помогите) Буду благодарен)
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№10, помогите) Буду благодарен)
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Ice 2. Nails 3. Dodo 4. Cucumber 5. Grass 6. Kite 7. Berry 8. Houses 9. Dishwater 10. Mince
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