Помогите пожалуйста! Нужно сочинение про школу. Хотя бы чуть-чуть! Сочинение нужно здать уже сегодня. Прошу помогите! Заранее огромнейшее спасибо!
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Помогите пожалуйста! Нужно сочинение про школу. Хотя бы чуть-чуть! Сочинение нужно здать уже сегодня. Прошу помогите! Заранее огромнейшее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа - место где учились и учатся многие! Это место обучения. Здесь мы получили и продолжаем получать много знаний. Без школы не обойтись! Если бы не было школы мы бы не знали что такое глагол, существительное, прилагательное и т.п. Школа - это учебное заведение для получения общего образования. Это слово может применяться к названию любого образовательного учреждения: музыкальная школа, художественная школа, школа боевых искусств и т. д.
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