Помогите пожалуйста! Нужно сочинение про школу. Хотя бы чуть-чуть! Сочинение нужно здать уже сегодня. Прошу помогите! Заранее огромнейшее спасибо!

Гость: Гость:

Школа - место где учились и учатся многие! Это место обучения. Здесь мы получили и продолжаем получать много знаний. Без школы не обойтись! Если бы не было школы мы бы не знали что такое глагол, существительное, прилагательное и т.п. Школа - это учебное заведение для получения общего образования. Это слово может применяться к названию любого образовательного учреждения: музыкальная школа, художественная школа, школа боевых искусств и т. д.