Помогите пожалуйста! Нужно сочинение про школу. Хотя бы чуть-чуть! Сочинение нужно здать уже сегодня. Прошу помогите! Заранее огромнейшее спасибо!

Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно сочинение про школу. Хотя бы чуть-чуть! Сочинение нужно здать уже сегодня. Прошу помогите! Заранее огромнейшее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа - место где учились и учатся многие! Это место обучения. Здесь мы получили и продолжаем получать много знаний. Без школы не обойтись! Если бы не было школы мы бы не знали что такое глагол, существительное, прилагательное и т.п. Школа - это учебное заведение для получения  общего образования. Это слово может применяться к названию любого образовательного учреждения: музыкальная школа, художественная школа,  школа боевых искусств и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из точки, не лежащей на прямой можно провести перпендикуляр к этой прямой, и прито?? только один. доказать
Ответить
Русский язык
Разабрать слово арену фонетически
Ответить
Математика
Математика 5 смешанные числа Рома выполнял домашнее задание 3 часа, из них матема??ику – 1 5/12 ч, а родной язык – 11/12 ч. Сколько времени затра...
Ответить
Алгебра
Сократите дробь x^2-y^2/(x^2-xy)^2
Ответить
Математика
Решите уравение (n+1)!=12(n-1)! Если nэN
Ответить