10 пословиц и поговорок со словами "родной язык" "родное слово" В.И.Даль толковый словарь. Срочно чуваки, 20 баллов, как никак .
Русский язык
10 пословиц и поговорок со словами "родной язык" "родное слово" В.И.Даль толковый словарь. Срочно чуваки, 20 баллов, как никак .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский язык сила слабого.Велик и могуч русский язык.Без русского языка не сколотишь сапога.Русский язык богат и велик.Слова русские не говорят,а правду сказывают.Язык без костей-мелет.Русский язык поит и кормит,и спину порет.Кто русским языком владеет тот большую силу имеет.Без русского языка не одолеешь самого опасного врага.Языком болтай,а рукам воли не довай.
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