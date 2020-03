10 предложений Past Simple и 10 предложений Present Perfect

Гость: Гость:

Past simple 1 Он сделал это очень хорошо-He did it very well 2 Я спал два часа-I slept for two hours 3 Я поехал в Италию в прошлом месяце-I went to Italy last month 4 Мы играли в футбол-We played football 5 Ты сделал правильную вещь-You did the right thing 6 Мы были на каникулах-We were on holiday 7 Она была действительно рассержена-She was really angry 8 Мальчики остались дом-The boys stayed at home 9 Я пошел в кино вчера вечером- I went to the cinema yesterday evening 10 Мы позавтракали час назад-We had breakfast an hour ago Present simple Do you like rock? Тебе нравится рок? Does he speak English? Он говорит по-английски? I do not like black coffee. Я не люблю черный кофе. She doesn't smoke. Она не курит. I do want to help you. Я на самом деле хочу тебе помочь. Jane does know how to cook. Джейн действительно умеет готовить. Jim studies French. Джим изучает французский. We live in Boston. Мы живем в Бостоне.