Помогите что сможете метод электронного баланса
Химия
Помогите что сможете метод электронного баланса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SO3 + KMnO4 + H2SO4 = MnSO4 + K2SO4 +H2O Mn+7 ---- Mn +2 Mn+7 + 5е = Mn+2 - восстановление,окислитель S+4--------S+6 S+4 - 2е = S+6 - окисление, восстановитель 5K2SO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 +6 K2SO4 +3H2O
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