10 признаков ориентирован по местности

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Ориентироваться можно: по карте, компасу, солнцу, часам, звездам, природным признакам и явлениям и разным подсказкам. Например: если вы утром выглянете в окошко и увидите людей с зонтиками, значит на улице дождик, а если идет снег, то скорей всего это зима и надо одеваться теплее (шутка). Ориентирование – это умение определить стороны света, представить себе направление дорог и расположение населенных пунктов по отношению к тому месту, в котором вы находитесь. Дорогу всегда можно найти, зная расположение сторон света. Их всего четыре: север (N), восток (E), юг (S) и запад (W)