Подберите по два словосочетания такого же строения как: вызвать секретаря; запечатать сургучом; стелющийся туман; банка из-под краски; выглянуть из-за забора; вылезти из под земли.

Русский язык
Подберите по два словосочетания такого же строения как: вызвать секретаря; запечатать сургучом; стелющийся туман; банка из-под краски; выглянуть из-за забора; вылезти из под земли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попросить друга, воспользоваться словарём, весящеися сосульки, кот из-под забора, посмотреть из-за окна.
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