Подберите по два словосочетания такого же строения как: вызвать секретаря; запечатать сургучом; стелющийся туман; банка из-под краски; выглянуть из-за забора; вылезти из под земли.

Русский язык

Подберите по два словосочетания такого же строения как: вызвать секретаря; запечатать сургучом; стелющийся туман; банка из-под краски; выглянуть из-за забора; вылезти из под земли.

Автор: Гость