В прямоугольном треугольнике авс катет ав =18 и катет ас=24 .Найти длину биссектрисы сл

Математика
В прямоугольном треугольнике авс катет ав =18 и катет ас=24 .Найти длину биссектрисы сл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора найдём гипотенузу C(квадрат)= а(квадрат)+ в(квадрат) То есть С=18(квадрат)+24(квадрат) Далее возводишь в квадрат,считаешь и готово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Название земельных владений бояре И дворяне
Ответить
Математика
359 номер пж помогите
Ответить
Английский язык
Сочинение как я провел лето в Сочи на английском.По плану where did you go? What was the weather be like? how did you get there? where did ...
Ответить
Математика
Мастер за 3 дня изготовил 184 детали. В первый день он изготовил в 2 раза больше деталей. чем во второй день. и на 9 деталей меньше, чем в третий д...
Ответить
Окружающий мир
В чём особенность индивидуального развития многоклеточных животных?
Ответить