В прямоугольном треугольнике авс катет ав =18 и катет ас=24 .Найти длину биссектрисы сл
Математика
В прямоугольном треугольнике авс катет ав =18 и катет ас=24 .Найти длину биссектрисы сл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора найдём гипотенузу C(квадрат)= а(квадрат)+ в(квадрат) То есть С=18(квадрат)+24(квадрат) Далее возводишь в квадрат,считаешь и готово
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