359 номер пж помогите
Математика
359 номер пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30+2=32 км/ч-скорость по теч 2)32×3=96км/ч-прошла лодка по реке 3)30×4=120 4)120 +96=216км_прошла весь путь
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