Определите по карте часовых поясов , в каком часовом поясе расположен город Красн??ярск ?
География
Определите по карте часовых поясов , в каком часовом поясе расположен город Красн??ярск ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красноярск расположен в 4 часовом поясе. (+4часа)
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