СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО.проверочные слова и оканчане и основу в этох словах:Концовка,речной,дождливую и надежда.

Гость: Гость:

Концовка:окончание "а" корень конц суффикс ов основа все слово без окончания Речной:окончание ой корень реч суффикс н основа все слово без окончания дождливую: окончание ую корень дожд суффикс лив основа все слово без окончания надежда: окончание а корень надеж суффикс д основа все слово без окончания я не уверенная в слове "Надежда" Простите)