СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО.проверочные слова и оканчане и основу в этох словах:Концовка,речной,дождливую и надежда.

Химия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО.проверочные слова и оканчане и основу в этох словах:Концовка,речной,дождливую и надежда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Концовка:окончание "а" корень конц суффикс ов основа все слово без окончания Речной:окончание ой корень реч суффикс н основа все слово без окончания дождливую: окончание ую корень дожд суффикс лив основа все слово без окончания надежда: окончание а корень надеж суффикс д основа все слово без окончания я не уверенная в слове "Надежда" Простите)
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