ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ АВТОМОБИЛЬ,ДВИГАЯСЬ ИЗ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ С УСКОРЕНИЕМ 0.5м/с2, ПРОЙДЕТ ПУТЬ 50м

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Формула выражения расстояния через ускорение при равноускоренном движении при нулевой начальной скорости: S = (at^2)/2, тогда 2S=at^2 и t^2=2S/a t^2 = 2 * 100 / 0.5 = 400 t = 20 (секунд) (проверим размерность: м / м/с^2 = м*с^2 / м = с^2 извлечь корень будет с) Ответ за 20 секунд