Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинного писателя

Русский язык
Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинного писателя
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