Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинного писателя

Русский язык

Укажите подчинительное словосочетание со способом связью управления. а. с упоите??ьным восторгом б. осторожно двигаясь в. играть с мячом г. истинного писателя

Автор: Гость