Но, несмотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить достижения прошл??х веков. ____________________________________________ Правильно ли расставлены знаки препинания?
Русский язык
Но, несмотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить достижения прошл??х веков. ____________________________________________ Правильно ли расставлены знаки препинания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...................................правильно
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