Напишите список глобальных пробем,пожалуйста.

Обществознание
Напишите список глобальных пробем,пожалуйста.
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Гость:
Глобальные проблемы человечества 1-Размножение и сохранения мира на земле 2-Экологическая проблема ,связанная с разрушением природной среды 3-Демографическая проблема,порождённая быстрым ростом численности населения в развивающихся странах 4-Продовольственная проблема 5-Энергетическая и сырьевая проблема 6-Экологические,экономические и социальные проблемы Мирового океана
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