Найдите нули функции y=3x-5x-2

Математика
Найдите нули функции y=3x-5x-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=3x-5x-2 3x-5x-2=0 a=3, b=-5, c=2 D=(-5) ²-4×3×2=25-24=1 x₁= ,x₂=1
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