Найдите нули функции y=3x-5x-2
Математика
Найдите нули функции y=3x-5x-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=3x-5x-2 3x-5x-2=0 a=3, b=-5, c=2 D=(-5) ²-4×3×2=25-24=1 x₁= ,x₂=1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
26. William (already/hear) the news when I (call) to tell him. 27. Whhile Emma (do) her homework, her brother (play) music loudly, and she couldn...
Математика
На 2одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 метров прволоки.Сколько метррв проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки пойд...
Русский язык
Русский язык