На 2одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 метров прволоки.Сколько метррв проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки пойдет на 5таких клеток? Как записать условие задачи ?
Математика
На 2одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 метров прволоки.Сколько метррв проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки пойдет на 5таких клеток? Как записать условие задачи ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 клетки-20 м 1 клетка- ? м 5 клеток - м 1) 20:2=10 м на 1 клетку 2) 10*5=50 м на 5 клеток
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