На 2одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 метров прволоки.Сколько метррв проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки пойдет на 5таких клеток? Как записать условие задачи ?

Математика
На 2одинаковые клетки для птиц израсходовали 20 метров прволоки.Сколько метррв проволоки израсходовали на одну клетку?Сколько метров проволоки пойдет на 5таких клеток? Как записать условие задачи ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 клетки-20 м 1 клетка- ? м 5 клеток -  м 1) 20:2=10 м на 1 клетку 2) 10*5=50 м  на 5 клеток
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