Помогите сделать 165 упражнение прошу
Русский язык
Помогите сделать 165 упражнение прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мягкий согласный перед е фанера,энергия,термин, 2.Твёрдый согласный перед е экспресс,бассейн,темп,купе,тест,шинель 3.Твердый и мягкий согласный перед е лотерея,центнер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык помогите выбери ряд слов с проверяемой гласной в корне а)Дуб холодно сидел собака торт б)Пробежал посуда мороз варежка руки в)хвосты р...