Помогите сделать 165 упражнение прошу

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Помогите сделать 165 упражнение прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Мягкий согласный перед е фанера,энергия,термин, 2.Твёрдый согласный перед е экспресс,бассейн,темп,купе,тест,шинель 3.Твердый и мягкий согласный перед е лотерея,центнер.
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