Русский язык помогите выбери ряд слов с проверяемой гласной в корне а)Дуб холодно сидел собака торт б)Пробежал посуда мороз варежка руки в)хвосты река столы побежали сосновые какой столбик правильный помогите!!!

Русский язык

Русский язык помогите выбери ряд слов с проверяемой гласной в корне а)Дуб холодно сидел собака торт б)Пробежал посуда мороз варежка руки в)хвосты река столы побежали сосновые какой столбик правильный помогите!!!

Автор: Гость