Русский язык помогите выбери ряд слов с проверяемой гласной в корне а)Дуб холодно сидел собака торт б)Пробежал посуда мороз варежка руки в)хвосты река столы побежали сосновые какой столбик правильный помогите!!!

Русский язык
Русский язык помогите выбери ряд слов с проверяемой гласной в корне а)Дуб холодно сидел собака торт б)Пробежал посуда мороз варежка руки в)хвосты река столы побежали сосновые какой столбик правильный помогите!!!
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