Пчелы по отношению к опыляемым ими цветковыми растениям- фактор....

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Цветковые растения появились в меловой период. С. С. Станков пишет: «Обилие солнечных лучей, яркие и своеобразные цветки и армия насекомых вывели цветковые растения на первое место. Сохраняя свое господство, они всюду нас окружают и теперь! » Вместе с цветковыми растениями развились и насекомые-опылители, процветающая группа животных на современной Земле. http://b-energy.ru/biblioteka/jivotnye-i-rasteniya-ekologicheskie-ocherki/207-svyazi-jivotnyh-s-rast...Подавляющее большинство, около 80%, перекрестно опыляемых растений опыляются с помощью насекомых Насекомоопыляемые растения вырабатывают значительно меньше пыльцы. Здесь пыльцу переносят насекомые: пчелы, бабочки, осы, мухи, шмели. Садясь на цветок и слизывая капельку сладкого нектара или собирая пыльцу, пчелы пачкаются в пыльце, которая пристает к их мохнатому телу. Перелетая затем на другой цветок, пчелы прикасаются измазанными пыльцой частями тела к рыльцу этого цветка и, оставляя на нем пыльцу, производят перекрестное опыление. Взаимосвязь между цветками и пчелами как раз и заключается в том, что благодаря опылению цветки обеспечивают себе размножение и продолжение рода, а насекомые находят на цветущих растениях пищу — источник своего существования. http://www.medoviy.ru/?razdel=mean&type=sort&idn=716