Какие последствия имели военные и торговые походы русов в Византию

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В результате походов между Русью и Византией были подписаны выгодные для Руси торговые договоры. 3 договор 911 г. знаменовал собой качественно новую ступень во всех отношениях: хода выработки соглашения, его содержания, процедуры заключения, практики приема и “отпуска” русского посольства в Византии.