Какие последствия имели военные и торговые походы русов в Византию
История
Какие последствия имели военные и торговые походы русов в Византию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В результате походов между Русью и Византией были подписаны выгодные для Руси торговые договоры. 3 договор 911 г. знаменовал собой качественно новую ступень во всех отношениях: хода выработки соглашения, его содержания, процедуры заключения, практики приема и “отпуска” русского посольства в Византии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Қазақ тiлi
Русский язык