Что плохого в сектанстве? Нужна помощь

Гость: Гость:

Секты бывают совершенно разнонаправленные, исповедующие разные принципы. На мой взгляд (я сам бывший участник тоталитарной деструктивной секты) , в условиях российской действительности, она может навредить тем, что будет говорить правду клиентам об организации в которой работает (о товаре, услуге) . Хуже если будет вести душевные разговоры с коллегами, отрывая их от работы и приглашая на собрания. А вообще не нужно боятся "сектантов". Если они не фанатики. Фанатики слепы. А так каждый человек может веровать во все что угодно и ходить в кружок (секцию, секту, церковь) . Понаблюдать за ней конечно можно. По моему мы все сектанты.... чего нибудь.